Una passeggiata (virtuale) al nuovo molo di Catania

“Il periodo di chiusura che coinvolgerà il molo l’anno prossimo darà finalmente la possibilità alla cittadinanza catanese e ai turisti di fruire di una meravigliosa passeggiata sul mare in sicurezza, con aree dedicate ai bambini e aree attrezzate con panchine e tutto ciò che serve a rendere piacevole sia camminare che sostare al Molo di Levante”. Alla conferenza stampa di fine anno, ad Augusta, il presidente dell’Autorità di sistema del mare della Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina ha anticipato tutte le novità in cantiere per porto etneo nel 2023.

Ecco come sarà il molo catanese

E’ stato proiettato un video sul progetto della futura passeggiata sul molo di Levante, ma si è parlato anche del rafforzamento e potenziamento della testata del porto e della nuova viabilità con realizzazione di un nuovo varco asse dei servizi, l’allargamento del molo peschereccio e l’allargamento delle banchine interne del molo foraneo.