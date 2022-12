Uccisa in casa a colpi di fucile

Una romena di 40 anni è stata trovata morta in una casa rurale in cui viveva in contrada Rotondella, al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso. Dai primi rilievi dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Paternò sarebbe stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco, molto probabilmente un fucile. Il corpo è stato trovato da operai dell’azienda agricola per cui la donna lavorava. La quarantenne non rispondeva al cellulare e alcuni suoi colleghi sono andati nella sua abitazione, che è dentro il comprensorio dell’azienda agricola, ma in luogo isolato, trovando il cadavere. E’ stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Paternò e del reparto operativo del comando provinciale di Catania. La donna era separata e che aveva una figlia che vive in Romania. Militari dell’arma hanno sentendo i colleghi di lavoro e i proprietari dell’azienda per ricostruire le frequentazioni della vittima. Si indaga sulla sua sfera personale anche se, al momento, sottolineano gli investigatori, non c’è una pista privilegiata nel delitto. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio.