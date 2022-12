TRAPANI – Una donna di 39 anni è stata arrestata dai carabinieri di Trapani per resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma sono intervenuti in un bar dov’era stata segnalata la presenza di una donna che, per futili motivi e in evidente stato di agitazione, minacciava di morte il titolare dell’attività commerciale. Giunti sul posto, mentre erano intenti a riportarla alla calma, i carabinieri sono stati a sua volta aggrediti con calci e pugni dalla donna.