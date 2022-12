Senza assicurazione e patente, scappa all’alt

Rocambolesco inseguimento nei giorni scorsi nei pressi dello svincolo di Misterbianco. La polizia stradale etnea ha intimato al conducente di una Fiat 600 di fermarsi per un controllo di routine. L’automobilista, dopo aver accennato a fermarsi, ha proseguito la marcia, speronando l’auto di servizio, per poi fuggire. Ne è cominciato l’inseguimento. L’automobilista ha raggiunto a forte velocità via Palermo, incurante del traffico intenso e dei pedoni che stavano attraversando la strada per recarsi all’ospedale Garibaldi. La folle fuga, che ha creato grave pericolo e generato allarme, si è conclusa contro un’auto parcheggiata in strada, provocando gravi danni a entrambe le vetture.

Il conducente di 25 anni, che ha riportato solo leggere contusioni, ha detto agli agenti che aveva tentato di sottrarsi al controllo perché sprovvisto di patente di guida e assicurazione, così come confermato dai successivi accertamenti svolti sull’auto. Il giovane, al quale sono state contestate le previste sanzioni amministrative per le gravi violazioni del Codice della strada, è stato anche denunciato per la resistenza opposta agli agenti e il danneggiamento dell’auto di servizio.

L’episodio rappresenta solo la punta dell’iceberg di fenomeni molto diffusi in provincia: la polizia ha sequestrato, nel solo anno 2022, oltre 1.100 auto perché sprovviste di assicurazione e sanzionato 560 persone che si erano messi alla guida senza aver mai conseguito la patente.