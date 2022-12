Pure il finto gemmologo per la truffa agli anziani

MARSALA (TRAPANI) – Gli agenti della polizia di Marsala hanno arrestato due uomini per truffa ai danni di tre anziani, ai quali hanno fatto acquistare falsi diamanti. I pregiudicati usavano un collaudato modus operandi: uno di loro si presentava come marinaio straniero, che inscenava l’esigenza di vendere rapidamente delle pietre preziose, perché in procinto di partire. Un secondo complice simulava di essere interprete e interessato anche lui all’acquisto, mentre un terzo uomo, presentandosi come gemmologo, stimava gli oggetti attribuendo loro un elevato valore economico.

Le indagini, effettuate a partire dalle denunce delle vittime e condotte attraverso una minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. I due arrestati sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico.