VITTORIA (RAGUSA) – Una donna di 31 anni è morta ieri sera, poco dopo le 21, in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, alle porte della frazione. La romena viaggiava in sella a uno scooter assieme al marito. Il ciclomotore si è scontrato con una Fiat Panda. Il marito, ferito, si trova ricoverato in ospedale a Vittoria.