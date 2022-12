RIPOSTO (CATANIA) – Due ragazzi romeni di 23 e 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri per un furto in un supermercato all’interno di un noto centro commerciale di Riposto. Sono stati gli addetti alla sicurezza a fermarli per un accertamento sul contenuto degli zaini che portavano in spalla. Si è scoperto che i due giovani, dopo aver pagato pochi euro alla cassa, avevano riempito i loro zaini di prodotti (in particolare una quarantina di confezioni di carne in scatola e cioccolatini) per una somma intorno ai 300 euro.