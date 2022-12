“Quanti pesci vuoi?”: a Mazara la droga in codice

I finanzieri di Palermo hanno sgominato due gruppi criminali che gestivano il traffico e lo spaccio di droga a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Sono scattati provvedimenti per 21 persone: 13 colpite della misura del divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento e 8 destinatarie dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fermati gli spacciatori ermetici

I due gruppi si muovevano nel quartiere di Mazara 2, attraverso una capillare rete di distribuzione, diversificando l’offerta: dal crack alla marijuana, dall’hashish alla cocaina. Sarebbe emerso il sistematico ricorso a un linguaggio criptico: gli stupefacenti venivano chiamati “ricci”, “pesci”, “magliette bianche o scure”, in relazione alle differenti tipologie di droghe trattate. Ipotizzato per uno dei principali indagati il reato di autoriciclaggio, in quanto avrebbe reinvestito parte del denaro guadagnato nell’acquisto di un motopeschereccio, che fa parte dei beni sequestrati. Sette dei destinatari delle misure cautelari risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza.

Il gip ha disposto il divieto di dimora nelle provincia di Trapani, Palermo e Agrigento per Salvatore Addolorato, 46 anni, di Mazara del Vallo (Tp), Francesco Addolorato, 22 anni, Mazara del Vallo (Tp), Gianluca Addolorato, 30 anni, di Mazara del Vallo (Tp), Francesca Nadia Barbera, 35 anni, Mazara del Vallo (Tp), Giuseppe Addolorato, 41 anni, Diego Addolorato, 43 anni, Mazara del Vallo (Tp), Cristian Vito Peraino, 34 anni, Marsala (Tp), Alessandro Accardi, 40 anni, Mazara del Vallo, (Tp), Michele Alfano, 52 anni, Palermo, Maria Rachele Addolorato, 47 anni, di Mazara del Vallo, Pietro Perniciaro, 48 anni, di Mazzara del Vallo, Clara Policardo, 71 anni, di Mazara del Vallo, Salvatore Addolorato, 27 anni di Mazara del Vallo.

Obbligo di presentazione: Mario Carmelo Addolorato, 23 anni di Mazara del Vallo, Alex Salerno, 22 anni, Mazara del Vallo (Tp), Pietro Cannavò , 39 anni, di Mazara del Vallo (Tp), Stefan Daniel Mihaescu, 27 anni, Mazara del Vallo (Tp), Roberto Culicchia, 42 anni, Mazara del Vallo (Tp), Giuseppe Perniciaro, 22 anni, Mazara del Vallo (Tp), Paola Perniciaro, 24 anni, di Mazara del Vallo, Francesca Pizzo, 24 anni, Mazara del Vallo.