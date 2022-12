Oggi mi sento Bellini

CATANIA – E’ stato ultimato a Catania il progetto “Museo virtuale della musica BellininRete” nel Palazzo Gravina Cruyllas. “Uno spazio innovativo, immersivo e moderno ma dal cuore antico e ricco di storia che, grazie a pregevoli scenografie e importanti supporti multimediali, potrà coinvolgere ed emozionare i visitatori di tutte le età”, ha detto il commissario straordinario del Comune Federico Portoghese nel corso di un sopralluogo tecnico nella nuovissima area del museo, che completa la riqualificazione e rifunzionalizzazione del sito di piazza San Francesco dedicato a Vincenzo Bellini dopo la recente riapertura della casa natale del compositore nel restaurato Palazzo Gravina Cruyllas.

Il museo sarà inaugurato ufficialmente nel mese di gennaio, anche se è già possibile per il pubblico visitare la struttura. Il progetto è stato finanziato con i fondi del Patto per Catania per circa un milione di euro e realizzato sulla base di un accordo stipulato negli anni scorsi dal Comune con l’università e con l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr. Il museo trasporta virtualmente i visitatori nei luoghi belliniani, da Napoli a Milano, fino ai foyer dei teatri di Parigi e Londra.