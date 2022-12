Fa esplodere bomba carta, Daspo a tifoso catanese

CATANIA – Un tifoso del Catania Calcio è stato denunciato per aver fatto esplodere una bomba carta allo stadio Massimino domenica 11 dicembre scorso in occasione dell’incontro di calcio tra Catania e Real Aversa. In quell’occasione nello stadio ne vennero fatte esplodere tre. Siccome destinatario di un precedente Daspo che aveva appena finito di espiare, è stato emesso nei suoi confronti un altro Daspo che avrà una durata di 5 anni. Il tifoso avrà l’obbligo di presentazione presso nell’ufficio di Polizia più vicino rispetto al luogo di residenza al 10° ed al 40° minuto di ogni tempo degli incontri di calcio disputati sia in casa che fuori casa dal Catania. Il presunto responsabile è stato individuato attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza mentre faceva esplodere una bomba carta nel settore sottostante la Curva sud causando una fortissima deflagrazione che ha sprigionato un lampo e fumo che ha fatto sobbalzare gli spettatori e creando un pericolo concreto per la loro incolumità.