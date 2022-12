Mini-tsunami a Stromboli

Un maremoto si è verificato al largo dell’isola di Stromboli provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Sull’isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo i primi accertamenti della protezione civile non si registrano danni. Una densa nube di fumo si è innalzata sul vulcano, che ha ripreso con forza la sua attività con un flusso piroclastico che si è incanalato lungo la Sciara del fuoco e ha causato il crollo di diverso materiale in mare.

Sono state registrate diverse esplosioni, con un intenso trabocco lavico dall’area craterica nord e con il crollo di una parte dell’orlo craterico che ha generato una serie di flussi piroclastici. Il più importante alle 15 e 19 ha causato l’ingresso in acqua di un considerevole quantitativo di materiale, facendo scattare l’allerta tsunami con le sirene che sono risuonate sia a Stromboli sia a Ginostra. Dal punto di vista sismico – evidenzia l’Ingv-Osservatorio Etneo – l’ampiezza media del tremore vulcanico, si attesta, attualmente, nel livello medio-alto con tendenza all’incremento.

L’episodio arriva a qualche ora di distanza dal terremoto di stamattina. Gli abitanti delle Eolie sono stati svegliati da un sisma di magnitudo di 4.6 della scala Richter registrato alle 8.12 a 3 km di profondità in mare, a sud di Vulcano. Una scossa seguita da uno sciame sismico, avvertito anche a Messina e in particolare nella zona tirrenica. Una porzione di costone sarebbe franata a Lipari, in località Valle Muria. Crolli di intonaci in ospedale a Lipari e in alcune abitazioni anche a Vulcano. Vetri rotti vengono segnalati un po’ ovunque nelle due isole.