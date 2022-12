MASCALI (CATANIA) – A Mascali i carabinieri hanno arrestato per ben due volte nel giro di 10 giorni un pregiudicato 23enne per furto d’auto. Riguardo al primo episodio, è stato individuato grazie al gps in piazza San Vito con la Fiat Punto appena rubata. E’ finito così agli arresti domiciliari. Il ragazzo quindi si è subito rimesso in azione, venendo nuovamente arrestato esattamente 10 giorni dopo la prima vicenda per evasione, furto e porto di armi. Tutto è partito dalla denuncia di un pensionato mascalese, che ha riferito ai carabinieri di aver appena subito il furto della propria Fiat Panda. Esaminato il modus operandi i militari hanno quindi rivolto i loro sospetti verso il 23enne. Il giovane non era presente in casa. Sono pertanto scattate subito le ricerche, che dopo circa 30 minuti hanno permesso di sorprendere il ragazzo mentre stava parcheggiando non lontano dalla propria abitazione, proprio con la Fiat Panda poco prima rubata. Aveva con sé il cacciavite utilizzato per forzare le serrature, un grosso coltello della lunghezza di 21 centimetri e una dose di cocaina. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Piazza Lanza.