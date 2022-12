Monumento latrina, Catania chiede un regalo

“Un regalo di Natale dal grande valore sociale e che rappresenti il rispetto per la memoria storica della città: recuperare il Monumento ai Caduti di Catania deve diventare un’assoluta priorità per l’amministrazione comunale”. Il consigliere del II municipio Andrea Cardello lancia l’ennesimo appello. “Siamo letteralmente sommersi dalle proteste dei cittadini che lamentano come questa struttura di cemento armato, con una puntualità disarmante, venga sistematicamente vandalizzata e deturpata. Una latrina, una bacheca o una discarica: il Monumento ai Caduti è tutto fuorché quello per cui è stato realizzato”. Più volte le associazioni del territorio hanno realizzato una serie di iniziative sociali e culturali allo scopo di aprire l’area alla cittadinanza. “Il problema di fondo è che senza vigilanza e senza una serie di interventi a protezione della struttura, strutture come il Monumento ai Caduti o il piazzale Candido Cannavò sono destinate a restare in queste penose condizioni ancora per molto tempo”.

