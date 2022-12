Marsala: auto a fuoco, arrestato piromane

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri della Compagnia di Marsala e la Polizia di Stato di Marsala hanno arrestato, per il reato di incendio, un trentaduenne pregiudicato. Nella notte del 4 dicembre scorso, in via del Fante, alle spalle del Palazzo di Giustizia, due auto sono state incendiate. Le indagini hanno consentito di individuare nell’uomo, visto entrare e uscire, a piedi, nel parcheggio di via del Fante, l’autore dei roghi. Grazie ai sistemi di videosorveglianza del Palazzo di Giustizia è stato identificato.

Piromane a Marsala