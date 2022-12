Soccorsi 450 migranti, circa 150 attesi a Catania

CATANIA – Circa 450 migranti a bordo di un peschereccio in difficoltà sono stati soccorsi a una cinquantina di miglia a sud est di Portopalo (Siracusa) da nave Dattilo e da motovedette della guardia costiera. Sessantanove sono già sbarcati a Pozzallo, dove sono stati portati dalla motovedetta 325 che poi è nuovamente salpata in direzione di nave Dattilo, impegnata ancora nel trasbordo. Altri 30 migranti sono già arrivati, con una motovedetta, a Siracusa, e altri 185 ad Augusta. Le restanti persone soccorse, 166, saranno fatte sbarcare nel porto di Catania, dove è previsto arrivi la nave Dattilo appena finito l’intervento di soccorso in mare.