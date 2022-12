Ghiaccio sui tifosi comaschi: multa al Palermo

Il giudice sportivo della lega di B, Germana Panzironi, ha sanzionato il Palermo per lancio di cubetti di ghiaccio verso la tifoseria del Como, sistemata nel settore ospiti dello stadio Barbera. L’ammenda è stata limitata a 4 mila euro in quanto il lancio non ha avuto conseguenze lesive e grazie anche alla collaborazione del club di viale del Fante che ha subito creato un cordone di steward per interrompere le intemperanze.

Il provvedimento si affianca al daspo di 5 anni, disposto oggi dal questore di Palermo, nei confronti di due tifosi rosanero, i quali avrebbero assaltato due minivan con a bordo tifosi lariani. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare due giovani palermitani, uno di 22 anni, con precedenti di polizia, e l’altro di 23 anni, individuato attraverso i documenti e gli effetti personali contenuti in un portafogli trovato all’interno del minivan. Sono in corso accertamenti per risalire alle identità degli altri componenti del gruppo.