‘Gaia non può essersi uccisa’

“Mia figlia era piena di vita, aveva un sacco di progetti. Non può essersi suicidata”. La madre di Gaia Randazzo, la ragazza scomparsa misteriosamente sulla nave che viaggiava tra Genova e Palermo, non vuole arrendersi. Cerca la verità, Angela Palazzolo, “perché non riesco a rassegnarmi. Avesse avuto un incidente la piangerei, ma questa situazione non lo accetto. Il giorno prima rideva e scherzava, il giorno dopo mi dicono che si è suicidata. Io non ci credo”.

Ecco l’intervista completa nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

