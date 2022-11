Una spaccata da 70.000 euro

TAORMINA (MESSINA) – Due catanesi sono stati arrestati dai carabinieri per un furto con spaccata in una profumeria di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Un colpo che aveva fruttato 70.000 euro. Durante la notte hanno utilizzato un’auto per infrangere le vetrine del negozio, ma durante la fuga sono stati intercettati dai militari, che hanno incrociato la macchina con evidenti danni alla carrozzeria.

I ladri hanno abbandonato l’auto in una stradina di campagna, proseguendo a piedi la fuga. Ma i militari hanno circondato la zona e sono riusciti a bloccarli prima che facessero perdere le loro tracce. A bordo c’era l’intera refurtiva, ovvero profumi, cosmetici e prodotti per la cura della persona. La macchina era stata rubata nei giorni scorsi nella provincia di Messina, così come anche una seconda auto che era stata usata per sbarrare la via e ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine.