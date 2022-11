TRAPANI – La Procura di Trapani ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per falso, calunnia e maltrattamenti pendente nei confronti di tre colonnelli della Guardia di finanza Pasquale Pilerci, Michele Ciarla e Lorenzo Vanella. Contro questa decisione si è opposta la parte offesa, il luogotenente Antonio Lubrano, ex capo della sezione di polizia giudiziaria delle Fiamme gialle di Marsala. Il Gup Caterina Brignone ha fissato l’udienza camerale per il prossimo 22 febbraio. La richiesta di archiviazione è stata motivata, per i primi due reati, per la “ormai prossima la prescrizione”, mentre si ritiene “insussistente” l’ipotesi di maltrattamenti. La vicenda scaturisce dallo smantellamento, a fine marzo 2017, della sezione di pg della Guardia di finanza della Procura di Marsala, i cui componenti furono trasferiti ad altri reparti a causa di alcuni procedimenti penali, ordinari e militari, nonché disciplinari, avviati nei loro confronti dopo esposti anonimi