PALERMO – Parte del cornicione di una palazzina in via Cappuccinelle è finita sull’asfalto. Non ci sono stati feriti. La strada è stata chiusa al transito in attesa che l’edificio venga messo in sicurezza. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso alcune parti che rischiavano di cadere. Nel luogo del crollo per le verifiche sono arrivati anche i tecnici della protezione comunale.