TRAPANI – Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, con propria ordinanza, ha disposto in via precauzionale, a tutela della sanità e della sicurezza pubblica, la chiusura del cimitero, delle ville e dei giardini e del campo Coni per la giornata di domani. La decisione è stata presa a seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che per domani riporta stato di allerta arancione.