Torture psicologiche alla madre: arrestato

CATANIA – Un 51enne di Aci Catena è stato posto agli arresti domiciliari da carabinieri per violenza ed estorsione nei confronti della madre di 89 anni. La donna lo ospitava in casa dopo la fine del suo matrimonio e dopo che il figlio si era allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti dove era in cura. Al centro delle minacce la richiesta di soldi per acquistare alcolici e droga. Tra le contestazione anche l’avere “agito contro la madre con torture psicologiche, accendendole la luce per impedirle di dormire”. Dopo aver sopportato tante vessazioni, l’anziana lo ha denunciato.