PALERMO – Un topo morto è stato trovato nel bagno del liceo scientifico Cannizzaro a Palermo e diversi genitori non hanno portato i ragazzi a scuola. La protesta è scattata nel plesso di via Generale Arimondi. La notizia del topo morto nei bagni al primo piano ha fatto il giro delle chat dei genitori. Da qui la decisione di non fare andare a scuola i propri figli. Dall’istituto fanno sapere che sono state eseguite già due derattizzazioni e disinfestazioni e che ne sarà prevista una terza. “L’ultima derattizzazione è stata eseguita il 31 ottobre. La prossima sarà effettuata venerdì prossimo – dice la dirigente Anna Maria Catalano -. La città è sporca e i topi proliferano. Questi genitori in che città vivono?”.