A Catania i genitori influencer: ‘Lo dovevamo a Smeralda’

Social e viaggi come terapia per la famiglia. I genitori della piccola catanese Smeralda Camiolo – scomparsa in tenera età dopo essere diventata un simbolo della lotta per le staminali – da anni girano il mondo e raccontano tutto sul web: oggi Valeria e Giuseppe sono popolari influencer, con oltre 30 mila follower sui social. Nel tempo la pagina dei Camiolo è cresciuta e loro sono di fatto diventati dei ‘family travel blogger’. Danno consigli su come viaggiare con i bambini al seguito.

Catania: influencer per terapia

Foto, video, esperienze in giro per il mondo di una famiglia catanese molto particolare, come si legge nella biografia di Instagram: “3 figli, un ragazzino e due gemelle, una delle quali ci segue dal paradiso”. La bimba che ha messo le ali è Smeralda, la sua lotta per la vita divenne simbolo italiano delle cure con le staminali. E così viaggiare è diventata una terapia per tutta la famiglia.