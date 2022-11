RANDAZZO (CATANIA) – Nell’ambito di controlli edilizi, i carabinieri hanno denunciato tre randazzesi per invasione di terreni e abusivismo edilizio: si tratta di un 58enne nel carcere di Catania Bicocca per altra causa, un 36enne detenuto nel carcere di Agrigento per altra causa e un 65enne con obbligo di soggiorno a Perugia. Il terzetto, già da qualche anno, introducendosi abusivamente in contrada Dagalalonga in un terreno di proprietà del Comune di Randazzo, peraltro sottoposto a vincolo paesaggistico e ricadente in un’area del Parco dell’Etna, aveva realizzato nel tempo una costruzione abusiva adibita a ricovero per animali composta con pannelli in amianto e altre strutture precarie assemblate con lo stesso scopo.