Catania: fuga con la jeep rubata, preso 18enne

CATANIA – Inseguimento con arresto a Catania. Ieri sera i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione del furto di una Jeep Compass, dotata di gps. La pattuglia è arrivata in viale Biagio Pecorino, dove si trovava la macchina. A bordo c’erano quattro persone. Il guidatore si è dato alla fuga, mettendo in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti e dei pedoni. E’ nato un inseguimento spericolato che si è concluso sulla rotatoria di viale Pecorino, dove la Jeep ha finito la sua corsa sul marciapiede.

I suoi occupanti sono scappati a piedi e solo uno di loro è stato bloccato, in via San Teodoro. Il ragazzo, un diciottenne, all’interno di un borsello aveva un cacciavite, alcune chiavi e una presa obd per la disattivazione della centralina dell’auto, che era stata rubata a San Giovanni La Punta.