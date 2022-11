Posacenere in testa alla moglie dopo lite per gelosia

CATANIA – Un uomo di 37 anni, originario dell’Afghanistan, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. I militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione in via D’Amico, dove una donna di nazionalità mauriziana era stata aggredita dal marito, probabilmente al culmine di lite per motivi di gelosia. La donna ha aperto la porta di casa in lacrime con il capo ed il volto ancora insanguinati ed è stata tranquillizzata dai carabinieri che le hanno prestato le prime cure. Sembra che la vittima dell’aggressione sia stata colpita alla testa con un posacenere. Da ulteriori accertamenti è emerso che il 37enne non era nuovo a questo genere di condotte aggressive; era stato arrestato per precedenti episodi di violenza ai danni della consorte, che tuttavia lo aveva perdonato, decidendo di continuare la relazione.