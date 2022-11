Donna si schianta sulla Palermo-Agrigento

MISILMERI (PALERMO) – Incidente stradale questa mattina sulla Palermo-Agrigento all’altezza di Misilmeri dove una donna di 42 anni E. P. è rimasta ferita schiantandosi con la sua auto e trasportata col codice rosso al Civico di Palermo: la donna ha riportato fratture alle gambe, rimanendo incastrata nell’abitacolo per diversi minuti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Rallentamenti si sono registrati sulla statale per il restringimento provocato per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.