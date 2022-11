Pizzo e bottiglie incendiarie: stroncati i clan

CATANIA – Trentasette indagati, 24 persone arrestate e tre attività commerciali sequestrate a Calatabiano e Giardini Naxos. E’ il bilancio di un’operazione antimafia della guardia di finanza di Catania tra la Sicilia e Calabria nei confronti dei clan Cintorino e Brunetto, articolazioni territoriali, rispettivamente, dei clan Cappello e Santapaola-Ercolano.

Operazione Tuppetturu

L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania, ha fatto emergere anche contatti tra i due clan, seppure collegati a ‘famiglie’ rivali, per la spartizione degli affari mafiosi e la risoluzione di controversie o problematiche nelle zone di comune interesse, come quelle di Giardini Naxos e Taormina, nel Messinese. L’inchiesta tratta anche sei estorsioni che sarebbero state consumate con modalità mafiose ad attività commerciali attive nei settori della vendita di alimenti e bevande, della balneazione ed edile.

Il modus operandi, ricostruisce la Procura, seguiva uno schema ricorrente con minacce nei confronti degli imprenditori, che trovavano bottiglie incendiare davanti alla sede dell’attività economica accompagnate da messaggi come “cercati un amico”, “aspettiamo la risposta”, “la prossima volta bruciamo il locale facci trovare la risposta nei pressi dei pini”. Di norma, le richieste di pizzo ammontavano a circa 3.000-4.000 euro all’anno, da pagare rateizzate: in tranche trimestrali o semestrali. Scoperta un’estorsione i cui proventi erano divisi tra i due clan e un’altra che andava avanti da oltre 20 anni. I clan gestivano anche il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Durante le indagini la guardia di finanza ha sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, nascosta a bordo di una Fiat 600, a Fiumefreddo di Sicilia.

DESTINATARI DELLA MISURA DI CUSTODIA IN CARCERE: 1) ANDO’ Giuseppe, nato a Giarre (CT) il 14.07.1960. 2) CAMINITI Carmelo, nato a Taormina (ME) il 24.11.1973. 3) CAVALLARO Dario, nato a Taormina (ME) il 19.03.1982. 4) COSTANZO Luciano Maria, nato a Piazza Armerina (EN) il 15.03.1992. 5) COSTANZO Sebastiano Cateno, nato a Taormina (ME) il 31.08.1979 6) CULLURA’ Cristian, nato a Taormina (ME) il 09.02.1987. 7) DI BELLA Gaetano, nato a Catania il 27.09.1960. 8) DI GRAZIA Orazio, nato a Giarre (CT) il 22.01.1982. 9) FAZIO Edy, nato a Catania il 28.02.1994. 10) GALASSO Pietro, nato a Calatabiano (CT) il 30.07.1972. 11) GAMBACURTA Giovanni Camillo, nato ad Acireale (CT) il 18.07.1962. 12) LEONARDI Angelo, nato a Taormina (ME) il 23.04.1996. 13) LISI Giuseppe, nato a Giarre (CT) il 09.02.1974. 14) LONGHITANO Marco, nato a Taormina (ME) il 20.02.1984. 15) MASCALI Giuseppe, nato a Catania il 24.1 0.1982. 16) MAUGERI Francesco, nato a Paternò (CT) il 02.04.1959. 17) MESSINA Vincenzo, nato a Messina il 16.11.1976. 18) RANERI Giuseppe, inteso Castelmola, nato a Taormina (ME) il 27.02.1972. 19) ROCCELLA Pietro, nato a Taormina (ME) il 18.03.1989. 20) RUGGERI Giuseppe, nato a Taormina (ME) il 15.05.1965. 21) SCALORA Gaetano, nato a Calatabiano (CT) il 25.02.1963. 22) SPINELLA Mariano, nato a Graniti (ME) il 12.03.1966. 23) TALIO Costantino, nato a Taormina (ME) il 20.09.1988. 24) ZACCO Salvatore, nato a Catania il 31.01.1977.