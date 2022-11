Ai catanesi non rimane che andare a Lourdes

CATANIA – Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, torna ad annunciare novità per lo scalo di Catania: dal 1° di aprile, infatti, sarà operativo il nuovo volo per Lourdes. La rotta verso la nota località occitana verrà operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero. I passeggeri in partenza dallo scalo siciliano potranno

raggiungere comodamente una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

Queste le 9 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania: 6 in Italia (Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze – Novità 2023) e 3 in Francia (Tolosa, Nantes e Lourdes).