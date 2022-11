PALERMO – La Corte dei conti ha condannato il neurochirurgo Luigi Basile a risarcire l’ospedale Policlinico di Palermo con quasi 400mila euro. L’ospedale è stato condannato dal Tribunale civile a risarcire i familiari di Pietro Romano, morto a 51 anni l’8 giugno del 2011 dopo un intervento di ernia al disco. L’uomo si era rivolto al medico dopo che il mal di schiena lo torturava da 5 anni. Dopo l’intervento il paziente ha subito una seconda operazione in Chirurgia vascolare d’emergenza per tentare di fermare un’emorragia interna. I parenti dell’uomo hanno presentato una denuncia in procura e anche una causa civile di risarcimento. Per quella morte il Policlinico è stato condannato a pagare quasi 800mila euro.