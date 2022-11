PALERMO – Sono stati bloccati un giovane di 21 anni ed un minore di 15 anni che insieme ad altri tre giovani stavano cercando di rubare in un negozio spaccando la vetrina ai danni di una tabaccheria in via Lascaris. I cinque erano arrivati a bordo di un’auto rubata. A lanciare l’allarme un passante che ha notato il gruppo in azione che per alcuni minuti è stato notato in zona a presidiare la via in attesa dell’attimo propizio per passare all’azione. Adesso si cercano i due complici.