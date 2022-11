Incendio in casa di riposo, tutti in salvo

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Un incendio è divampato nella comunità terapeutica assistita Stella Maris, in via Luigi Pirandello. Quattro persone sono state evacuate. Alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per domare l’incendio. Nella casa di riposo ci sono 14 ospiti e quattro dipendenti. Sono stati messi tutti in salvo. Una persona è stata trasportata all’ospedale di Termini Imerese per intossicazione da fumo. Sono in corso i rilievi per stabilire la causa che ha innescato l’incendio.