Lentini, morto in casa da mesi

LENTINI (SIRACUSA) – Il cadavere di un 60enne pensionato è stato ritrovato in casa a Lentini, nel Siracusano. L’uomo, che abitava da solo, era separato da tanti anni, e i figli vivono fuori dalla Sicilia. Sono stati i residenti della zona ad avvertire i carabinieri. L’uomo viveva in uno stato di solitudine e abbandono. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta della casa hanno trovato il corpo del sessantenne a terra. Nessun segno di violenza. Da una prima ispezione cadaverica sembra che la morte possa risalire a diversi mesi fa, ma sarà l’autopsia disposta dalla Procura a chiarire a quando risale e le cause del decesso.