Il ritorno sulla Luna: partita la missione

Lanciato il razzo Sls di Artemis 1, prima missione senza equipaggio del programma Artemis, diretta all’orbita lunare. Lancio dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, per una missione in cui anche la tecnologia europea e quella italiana rivestono un ruolo di primo piano. Dopo il lancio, la missione ha lasciato l’orbita terrestre e si è inserita nella traiettoria verso la Luna. Fino all’11 dicembre saranno condotti i test per l’ok ai voli con gli astronauti.