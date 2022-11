CATANIA – Nuova destinazione a Catania per l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, utilizzato come hub vaccinale e recentemente per la fiera dei morti. Adesso sarà sito di accoglienza temporanea dei migranti che approdano in città. La moderna struttura sostituisce quella finora utilizzata dell’impianto comunale Luciano Abramo di piazza Spedini, che verrà restituita all’uso delle società sportive indoor. Già stasera vi troveranno riparo i primi 80 migranti trainati al porto di Catania da una motovedetta della guardia di finanza, prima di essere trasferiti nei centri d’accoglienza italiani individuati dagli organi ministeriali preposti.