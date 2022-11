Il chiosco-bar catanese non ne fa una giusta

CATANIA – Il titolare di un chiosco-bar in una zona periferica di Catania è stato indagato per svariati motivi: mancanza della tabella dei giochi proibiti, sporcizia sui luoghi di lavoro, mancanza degli attestati di formazione, dislivello con rischio inciampo e altro ancora. Inoltre sono scattate multe per oltre 6 mila euro a causa della vendita non autorizzata di bevande alcoliche e superalcoliche e per l’istallazione abusiva di una sala pubblica da gioco. La polizia ha anche sorpreso un minorenne intento a lavorare senza un regolare contratto.