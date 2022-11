GELA (CALTANISSETTA) – Incendiata intorno alle 3.40 della notte, a Gela, in via Bologna, una Renault Clio in uso a un operaio metalmeccanico di 56 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno determinato la natura dolosa dell’incendio: sarebbe stato trovato liquido infiammabile. E’ intervenuta anche una volante della polizia che indaga sull’episodio. L’uomo era stato vittima già in agosto di un altro attentato incendiario. Si tratta dell’ennesimo incendio doloso registrato in questi giorni a Gela. Nonostante i continui comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica convocati in prefettura e una effettiva intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, l’escalation di attentati incendiari non si ferma. L’auto incendiata in nottata ha subito danni parziali.