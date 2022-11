Trapani, dall’auto saltano fuori le “bionde”

TRAPANI – La Guardia di Finanza ha sequestrato 22 chili di sigarette di contrabbando e denunciato un uomo che le trasportava. Una pattuglia dei “baschi verdi” del Gruppo di Trapani, durante un posto di controllo in una strada, ha intimato l’alt ad un’autovettura in transito e l’eccessivo nervosismo del guidatore ha fatto il resto. All’interno di una scatola sono state trovate 85 stecche di sigarette, marca Chesterfield e Merit, prive delle strisce filigranate dei Monopoli di Stato, pronte ad essere vendute a prezzi concorrenziali sulla piazza. La merce e l’auto sono state sequestrate, mentre il guidatore del veicolo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.