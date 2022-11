Assalto agli agenti davanti al chiosco-bar di Picanello

CATANIA – Il questore di Catania ha sospeso per quindici giorni l’attività di un chiosco-bar sito nel quartiere di Picanello dopo un gravissimo episodio che ha coinvolto la scorsa domenica gli agenti di una volante. Passando davanti al locale, hanno notato una donna che, in evidente stato di alterazione, è uscita urlando verso alcuni clienti. I poliziotti sono stati rassicurati dal personale del bar, ma mentre stavano per andare via hanno sentito la donna che inveiva contro di loro.

All’improvviso si è scagliata contro l’auto di servizio, prendendo a calci la portiera. E’ poi arrivato un uomo con atteggiamento minaccioso e ostile che ha aggredito gli agenti con parole gravemente ingiuriose e violente, rifiutando di esibire i documenti di identità. Altre persone sono intervenute a sostegno dei due scalmanati, tanto da rendere necessario l’intervento di ulteriori pattuglie, grazie alle quali è stata riportata la calma. Uomo e donna sono stati denunciati, mentre il locale è stato chiuso in quanto luogo di un episodio che rappresenta un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.