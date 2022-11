Covid, in Sicilia in calo casi e incidenza

PALERMO – In Sicilia nella settimana 11-17 novembre si registra un miglioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti (214,1) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-3,6%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (10,3%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,3%) occupati da pazienti Covid-19. I dati emergono dal report di Gimbe.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia, dice Gimbe, sono: Catania 234 (-0,8% rispetto alla settimana precedente); Trapani 233 (-9,5% rispetto alla settimana precedente); Palermo 231 (-4,5% rispetto alla settimana precedente); Enna 229 (-15,9% rispetto alla settimana precedente); Messina 212 (+0,1% rispetto alla settimana precedente); Siracusa 212 (-14,2% rispetto alla settimana precedente); Ragusa 184 (+9,2% rispetto alla settimana precedente); Agrigento 146 (+6,9% rispetto alla settimana precedente); Caltanissetta 139 (-5,4% rispetto alla settimana precedente).

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,1% (media Italia 10,5%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari all’1,1%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 18,9% (media Italia 11,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 2,6%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è dell’11,7% (media Italia 25%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.