“Pattumiere a cielo aperto vicino alle scuole”

Non solo via Palermo, viale Mario Rapisardi e via Garibaldi. Il potenziamento dei controlli dalla parte della sezione ambientale della Polizia municipale di Catania va estesa pure nelle zone a maggior rischio del IV municipio di Catania. Quelle strade o quelle piazze dove intere famiglie e residenti devono convivere con l’intollerabile problema dell’abbandono di materiali ingombranti di ogni tipo. “Anche se nel nostro territorio la raccolta porta a porta è ormai consolidata – dichiara il presidente del IV municipio, Erio Buceti – non mancano situazioni estremamente incresciose in cui solo una politica assolutamente repressiva può portare a qualche risultato duraturo. Negli ultimi tempi via Merlino e via Casagrandi, a pochi passi da dove ogni giorno mamme e papà accompagnano i figli a scuola, vengono ridotte a pattumiere a cielo aperto con una tale mole di spazzatura da impedire l’utilizzo dei marciapiedi. Stesso scenario si ripete pure in alcune zone di San Nullo e San Giovanni Galermo”.

Pulizia e abbandono dei materiali sono le due facce di un circolo vizioso che si ripete settimanalmente, anche a distanza di ore, e che non sembra avere una fine. “In molti casi le telecamere di sicurezza da sole non bastano – prosegue Buceti – serve la presenza delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore notturne. Il lavoro che già stanno compiendo gli agenti della polizia municipale merita tutto il plauso dei cittadini ma qui la situazione è estremamente grave e, come tale, va affrontata con sistemi radicali”.

