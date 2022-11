Con l’auto contro un palo, muore 64enne

PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – Un sessantaquattrenne, Stefano Clemente, è morto a causa di un incidente stradale verificatosi in via Brancatello a Palma di Montechiaro. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Della ricostruzione dell’accaduto si sta occupando la polizia municipale.