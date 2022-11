Catania, viale Kennedy tra le tenebre

Una strada avvolta dalle tenebre, ecco come si presenta ancora oggi il viale Kennedy di Catania. L’importante arteria che dal piazzale del Faro Biscari del porto conduce all’intersezione con la Stradale Primosole per Siracusa e Ragusa, dopo 20 anni è stata interessata da un restyling per migliorarne la sicurezza, l’illuminazione e la fruibilità. I lavori costati 2 milioni di euro sono stati avviati lo scorso anno e ultimati prima dell’estate, ma ancora nulla è cambiato. L’assenza di illuminazione costituisce un grave pericolo in termini di sicurezza per automobilisti e pedoni che rischiano di essere travolti dalle auto che sfrecciano, nonostante la ridotta visibilità, a velocità sostenuta superando il limite dei 40 km orari, così come documentato nel servizio dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Plaia al buio