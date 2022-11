“Mai abbassare la guardia”

“Il campionato di Serie D presenta continuamente insidie, la gara con il Sant’Agata insegna che ogni partita è diversa”. Così il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro (foto Catania SSD), prima della trasferta dei rossazzurri contro il Cittanova, in programma domenica alle 14.30. “Non dobbiamo mai perdere la dimensione del campionato – ha detto Ferraro – e dobbiamo tenere conto delle motivazioni degli avversari, sempre al massimo quando incontrano il Catania, per far valere la nostra voglia e la nostra determinazione. Qui non esistono titolari, esiste il gruppo; abbiamo 16 over, 7 possono giocare dall’inizio e 9 devono rimanere fuori ma sempre pronti: i nostri calciatori lo sanno e sanno quanto può essere importante garantire l’apporto in corso di gara, perché è fondamentale non abbassare il ritmo. I ragazzi sono pienamente sintonizzati su questa lunghezza d’onda. Occorre sempre dare il massimo sul piano agonistico e dell’intensità, giocheremo contro una squadra che ha recentemente cambiato allenatore ed è ancor più pronta, il campo sintetico è piccolo e non ci saranno pause, le difficoltà non mancheranno”.