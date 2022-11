Catania, Anastacia ci riprova

La cantante Anastacia sarà domani al Teatro Metropolitan di Catania nell’unico suo appuntamento siciliano del tour europeo “I’m outta lockdown – The 22nd anniversary”. Il concerto era previsto il 24 settembre scorso, ma un problema alla voce aveva costretto la pop star ad annullarlo.

Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The masked singer Australia”. Fino a oggi ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.