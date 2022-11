Mesi di rapine: preso ventenne

AGRIGENTO – Per settimane, assieme a due complici, ha seminato – visto il ripetersi di furti e rapine – preoccupazione tanto in centro quanto in periferia ad Agrigento. Ieri sera il ventenne Carmelo Di Maria è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I complici sono indagati: un diciassettenne agrigentino è al momento recluso all’istituto penale Malaspina di Palermo: era stato arrestato dagli stessi carabinieri di Agrigento. Il ventenne è ritenuto responsabile di diversi furti e rapine, messi a segno da gennaio a questo mese, in negozi e a donne e minori.