Caos notturno, chiuso locale in via di Sangiuliano

CATANIA – Il questore di Catania ha sospeso per cinque giorni l’attività di un locale in via Antonino di Sangiuliano per motivi di sicurezza. Il provvedimento è scaturito dall’ennesimo intervento da parte delle forze dell’ordine, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, alle 2.30 circa, per la segnalazione da parte dei residenti di disturbo della quiete pubblica, musica ad alto volume, assembramenti di persone e diverse auto in sosta vietata all’altezza del locale, con intasamento del traffico. Numerose lamentele erano pervenute nelle ultime settimane, anche attraverso l’applicazione per smartphone “YouPol”. Una situazione reiterata che è sfociata ieri nella chiusura.