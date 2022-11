BIANCAVILLA (CATANIA) – Una bomba carta del peso di 700 grammi e 1,5 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Biancavilla dai carabinieri nell’abitazione di un 28enne che teneva nel comodino in camera da letto anche una pistola Bernardelli calibro 22 con la matricola cancellata e il colpo di canna e nell’armadio 10 proiettili dello stesso calibro. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo. La bomba carta è stata trovata in un armadio in camera da letto durante una perquisizione nel casolare dell’indagato in campagna di località Vigne. L’arrestato è in carcere.