VITTORIA (RAGUSA) – Resta in carcere Salvatore Guardiano, 58 anni, l’uomo che il 28 ottobre scorso ha accoltellato e ucciso, a Vittoria, il pregiudicato di 60 anni Enzo Sauna. Guardiano è comparso questa mattina davanti al Giudice per le indagini preliminari, Ivano Infarinato, difeso dall’avvocato Giulia Artini. Il Gip ha accolto le richieste del magistrato, Martina Dall’Amico, e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Stamattina Dall’Amico ha conferito l’incarico per l’autopsia, che sarà eseguita domani dal medico legale Giuseppe Ragazzi.